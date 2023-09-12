Bağcılar Belediyesi'nden 30 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

Bağcılar Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 30 bin öğrenciye çanta ile kırtasiye yardımı yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar Belediyesi olarak birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye ettik. Bağcılar Belediyesi olarak toplamda 30 bin öğrencimize çanta ve kırtasiye malzemesi temin etmiş oluyoruz. Çocukların eğitim ve öğretim hayatında yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Bağcılar Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim döneminde toplam 30 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. 15 bini ilkokul birinci sınıf öğrencisi, 15 bini ise ilkokul diğer sınıflarda okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı. Kırtasiye setinin içinde ise kalem, defter, cetvel ve boyama seti gibi çeşitli malzemeler bulunuyor. Çocuklarla tek tek ilgilenen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 406 ilkokul öğrencisine çanta ve kırtasiye seti dağıttı.

Bağcılarda toplam 30 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar belediyesi olarak birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye ettik. 15 bin öğrencimize ve geri kalan 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar olan ihtiyaç sahibi 15 bin öğrencimize kırtasiye desteği vereceğiz. Bağcılar Belediyesi olarak toplamda 30 bin öğrencimize çanta ve kırtasiye malzemesi temin etmiş oluyoruz. Onların eğitim ve öğretim hayatında yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk. Ailelerimize de sosyal destek olarak katkıda bulunmuş oluyoruz. Sosyal desteğin dışında öğrencilerimize akademik anlamda da önemli katkılarda bulunuyoruz. Bilgi evlerimiz, gençlik merkezlerimiz, spor merkezlerimiz gibi desteklerle çocuklarımızın özgüvenli geleceğe güvenle bakan adımlarını atabilmelerine katkı sunacak her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Hediyelerini çok sevdiğini dile getiren Zeynep Duru Akarsu, “Çok mutluyum. Hediyelerimi çok sevdim. Teşekkür ederim. Hediye edilen çantada boyalar, defterler, kalemler, silgiler, kalemtıraşlar var” şeklinde konuştu.