Bağcılar Belediyesi'nden önemli başarı

Bağcılar Belediyesi, 2023 yılı Belediye Yönetişim Karnesi araştırmasında iyi bir sonuç elde etti. Buna göre; Bağcılar Belediyesi, aldığı puanla "Grup 3" teki yerini 2023 yılında da korumayı başardı.

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından İstanbul’daki 37 ilçe belediyesinin iyi yönetişim kültürü ve uygulamalarının değerlendirildiği 2023 yılı Belediye Yönetişim Karnesi araştırmasında Bağcılar Belediyesi, önemli bir başarıya imza attı. İyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda 227 kriterin vatandaş gözüyle değerlendirildiği araştırma sonucuna göre Bağcılar Belediyesi, 625-750 puan aralığındaki "Grup 3" teki yerini 2023 yılında da korumayı başardı.

"Belediyelerimizin şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmasını sağlıyor"

Elde edilen başarının Bağcılar’ın güçlü bir yönetişim anlayışına sahip olduğunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "İyi yönetişim, belediyelerimizin daha şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmasını sağlıyor. Bu doğrultuda, iyi yönetişim ilkelerini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.