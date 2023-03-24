Bağcılar Belediyesi Ramazan ayını 3 ilde yaşıyor

Bağcılar Belediyesi, 28 yıldır sürdürdüğü geleneksel Ramazan-ı Şerif etkinliklerini bu yıl İstanbul’un yanı sıra depremin vurduğu Malatya ve Adıyaman’da da gerçekleştiriyor. Bu çerçevede hem depremzede ve ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur yemekleri ikram ediliyor hem de her yaşa uygun kültürel aktivitelerle Ramazan ayının manevi havası yaşatılıyor.

Bağcılar Belediyesi’nin “Ramazan Bağcılar’da farklı yaşanır” diyerek 28 yıl önce başlattığı Ramazan-ı Şerif etkinlikleri bu sene de devam ediyor. Her yıl ilçe sınırları içinde düzenlenen etkinlikler, bu sene Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkilediği Malatya ve Adıyaman’a da taşındı.

Kardeş aileler birlikte iftar açıyor

Faaliyetler çerçevesinde Adıyaman merkez ve Malatya Battalgazi’de her gün 4 bin kişiye iftar ve sahur yemeği dağıtılıyor. Bağcılar Belediyesi kardeş şehir olduğu Battalgazi’de “Kardeş Aile” etkinliği gerçekleştiriyor. İlçeye konteyner bağışlayan dernekler ile konteynerlerde yaşayan aileler “Kardeş Aile” oldu. Belediyenin desteğiyle her akşam bir kardeş aile iftarı beraber yapıyor.

Deprem bölgesinde çocuklar için renkli etkinlikler

Deprem bölgesinde yapılan sosyal yardımların yanında kültürel aktiviteler de unutulmadı. Battalgazi’deki çadır kentte iftar öncesi ve iftar sonrası olmak üzere iki bölüm halinde etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar, Hacivat-Karagöz gösterisi, tiyatro, yarışma ve oyun gruplarıyla eğlenceli zaman geçirirken yetişkinler de seminerlere katılıyor.

22 mahallede binlerce kişiye iftariyelik dağıtılıyor

İlçede de Ramazan ayı önceki yıllarda olduğu gibi aynı duyguyla yaşanıyor. 22 mahallede belirlenen noktalarda her gün binlerce kişiye iftariyelik dağıtılıyor. Yine engelli, bakıma muhtaç ve evinden çıkamayan ailelerin de evine sıcak iftarlık ve sahur yemeği götürülüyor. İftar saatinde görev başında olan başta emniyet personeli olmak üzere kamu çalışanlarına da iftariyelik veriliyor. Muhtarlıklarla yapılan görüşmelerle mahallelerde zor durumda olduğu belirlenen vatandaşlara gıda kolisi ve et dağıtımı da yapılıyor.

Lise son sınıf öğrencileri iftarda ağırlanacak

Öte yandan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, lise son sınıfta okuyan öğrencilerle her akşam iftar programında bir araya gelecek. İftardan önce Bağcılar Belediyesi hizmet binasındaki Başkanlık Sahnesi’nde ağırlanacak öğrencilere, uzman rehberlerden YKS’ye yönelik eğitim verilecek. Sunumun ardından Özdemir, öğrencilerle birlikte oruçlarını açacak.

Hayır Çarşısı’ndan kıyafet yardımı

İstanbul’a gelen depremzedeler ve yetimlere Bağcılar Belediyesi’ne bağlı Hayır Çarşısı’ndan kıyafet yardımı da yapılıyor. Çocukların Ramazan ayının anlamını ve önemini kavramaları için de “Tekne Orucu” adlı program yapılacak. Bu maksatla camide buluşacak olan minikler birlikte yararlı zaman geçirecekler.

Tanınmış isimler söyleşi yapacak

Kültür programları ise Başkanlık Sahnesi’nde iftardan sonra başlayacak. Çocuklar, yarışmalar ve Ramazan ayına uygun aktivitelerle eğlenecek. Her Çarşamba ve Cuma teravihten sonra Başkanlık Sahnesi’nde tanınmış isimlerin katılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek.

Maddi ve manevi olarak depremzedelerin yanındayız

Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlik ve beraberliği arttırmak adına 3 ayrı ilde faaliyetler düzenlediklerini söyleyen Başkan Özdemir, “Buruk bir Ramazan yaşıyoruz. Ülke olarak çok büyük bir deprem felaketi ve ardından sel felaketi yaşadık. Bu sene İstanbul’un dışında Ramazan çalışmalarımızı deprem bölgesine de götürdük. Maddi ve manevi olarak depremzede kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah Ramazan ayının bereketi ve rahmetiyle bu zor günleri üstesinden hep beraber geleceğiz” dedi.