Bağcılar Belediyesi sporcuları İstanbul Maratonu'nda şampiyon oldu

Bağcılar Belediyesi, bu sene 47’ncisi düzenlenen İstanbul Maratonu’na damgasını vurdu. Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm takımı sporcuları, 42 kilometre tekerlekli sandalye koşu parkurunda hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyon oldu. Dereceye giren sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Uluslararası bir müsabakada Bağcılar’ımızın adını duyuran sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi.

’Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ ünvanını taşıyan İstanbul Maratonu’nda heyecan 47. kez yaşandı. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 15,5 K, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı. Yaklaşık 42 bin sporcunun katıldığı maratonda Bağcılar Belediyesi sporcuları da yerini aldı. Bağcılar Belediyesi Engelli Atletizm Takımı sporcuları, 42 kilometrelik tekerlekli sandalye koşu parkurunda mücadele etti. Zorlu geçen yarışın sonucunda erkeklerde Bağcılarlı sporculardan Ömer Cantay 2.47.04’lük dereceyle birinci, Birol Kamar da 3.19.42’lik dereceyle ikinci oldu. Kadınlarda ise yine Bağcılarlı sporculardan Zübeyde Süpürgeci 2.50.03’lük dereceyle birinci, Zeynep Acet 3.02.50’lik dereceyle ikinci ve Nurşah Usta da 3.56.41’lik dereceyle üçüncü oldu. Başarılı sporcular, etkinlik sonunda Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen törenle ödüllerini ve kupalarını aldı.

"Yine en iyi olduklarını gösterdiler"

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bugün büyük bir mutluluk yaşadık. Sporcularımız yine en iyi olduklarını gösterdiler. Uluslararası bir müsabakada Bağcılar’ımızın adını duyuran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Maddi ve manevi desteğimizle her zaman onların yanındayız" dedi.

42 kilometre tekerlekli sandalye koşu parkurunda dereceye giren sporcular, her zaman yanlarında olduğunu belirttikleri Başkan Yıldız’a teşekkürlerini iletti.