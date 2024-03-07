Bağcılar Belediyesi Uluslararası Stevie Ödülleri'nde 2 ödül aldı

Bağcılar Belediyesi, iş dünyasının Oscar’ı kabul edilen Uluslararası Stevie Ödülleri’nde 2 ödül birden kazandı. Belediye, BAGBİ Yapay Zeka Destekli Chatbot Projesi ile “Vatandaş Hizmetlerinde Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı” kategorisinde altın, Dijital Şehir İkizi Projesi ile "Kamu İşletmelerinde Teknoloji Geliştirmede Yenilik" kategorisinde ise gümüş ödüle layık görüldü.

İş dünyasının önemli kamu ve kuruluşlarının katılımıyla Uluslararası Stevie Ödülleri bu yıl 2 Mart Cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ras Al Khaimah şehrinde gerçekleştirildi. Kamuoyunun ve yatırımcıların güvenini yeniden tesis etmenin amacı olarak her yıl düzenlenen törende Bağcılar Belediyesi, altın ve gümüş ödüle layık görüldü.

Dijital Dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkan Bağcılar Belediyesi, 18 ülkeden 800’ü aşkın kurum ve şirketin aday olduğu programda; BAGBİ Projesi ile “Vatandaş Hizmetlerinde Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı” kategorisinde altın, Dijital Şehir İkizi Projesi ile "Kamu İşletmelerinde Teknoloji Geliştirmede Yenilik" kategorisinde ise gümüş ödül kazandı. Akıllı şehir altyapısı ve e-belediye hizmetleri alanındaki çalışmaları kapsayan iki proje jüri üyelerinden tam not aldı.

"Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyoruz"

Akıllı Şehir ve e-belediyecilik hizmetlerinde önemli bir yol kat ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Projelerimizi ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.