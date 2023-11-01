Bağcılar Belediyesinin düzenlediği Türkiye Yüzyılı Ulusal Basın Turnuvası sona erdi

Cumhuriyet’in 100. Yılı anısına Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 16 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği Türkiye Yüzyılı Ulusal Basın Turnuvası, sona erdi. “Filistin özgür olana dek” yazılı pankartla çıkılan final maçında Yenişafak takımı şampiyon oldu.

Cumhuriyetin 100. Yılı’na ithafen Bağcılar Belediyesi, Türkiye Yüzyılı Ulusal Basın Turnuvası düzenledi. Yazılı ve görsel medyanın yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya; AA, İHA, DHA, Yeni Çağ, Tvnet, Sözcü, İletişim Platformu, Kanal-7, TGRT, Yeni Şafak, İHH medya, TRT, Haber Global, Ekotürk, Cumhuriyet Gazetesi ve TV 100 takım olarak katıldı. İSTOÇ Stadyumu’nda oynanan maçlarda 16 takım, 4’erli gruplarda mücadele etti.

“Filistin özgür olana dek” yazılı pankart açtılar

40 gün süren ve çekişmeli anlara sahne olan turnuva dün akşam oynanan final maçıyla kapanış yaptı. Final maçında Yenişafak ile İHH Medya takımları karşı karşıya geldi. Sahaya çıkan medya mensupları, maç başlamadan önce İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek vermek için “Filistin özgür olana dek” yazılı pankart açtı.

Final maçı 4-1’lik skorla sona erdi

Tarafların birbirlerine başarılar dilemesiyle başlayan maç son dakikaya kadar heyecan içinde geçti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de maçı izleyenler arasında yer aldı. Final maçını Yenişafak takımı 4-1’lik skorla kazanarak şampiyon oldu.

"Buruk bir dönemden geçiyoruz"

Futbol turnuvasına katılımlarından dolayı teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Buruk bir dönemden geçiyoruz. İsterdik ki bu final programımızı daha coşkulu yaşayalım ama hepimizi derinden yaralayan katliamdan dolayı hepimiz buruğuz ve üzgünüz. En derinden üzüntüyü yaşıyoruz. Bugün de final müsabakasını izledik. Yenişafak takımımızı tebrik ediyoruz. Yine finale kadar gelip mücadeleye ortak olan İHH Medya ekibini de kutluyorum. İnşallah seneye daha güzel günlerde aile ve çocukların katılımıyla güzle bir program icra ederiz. Tüm medya mensubu kardeşlerime teşekkür ederim. Bağcılar sizin eviniz her zaman ağırlamaktan da büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Kupa ve madalyaları takdim edildi

Konuşmanın ardından turnuvada 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olan takımlara kupa, madalya ve hediye çekleri takdim edildi. Programın sonunda ise sporcu ve davetliler hatıra fotoğrafı çekildi.