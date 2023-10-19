Bağcılar Çarşı Caddesi modern görünümüne kavuşuyor

Bağcılar Belediyesi, üstyapı çalışmaları çerçevesinde Çarşı Caddesi’ni yeniliyor. Bağcılar’da yaya trafiğinin en yoğun olduğu ve ticaret noktaların da bulunduğu caddede zemin, peyzaj ve dekoratif aydınlatma çalışmaları başladı. Proje tamamlandığında Çarşı Caddesi, İstanbul’un en prestijli caddelerinden biri olacak.

Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileme ve düzenleme çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor. Bu çerçevede ilçe sakinlerinin en önemli buluşma noktalarından biri olan Çarşı Caddesi’nde “Prestij Cadde Düzenlemesi” başladı. 3 etap şeklinde yapılacak çalışmalarda öncelikle caddenin mevcut taşların sökümü yapılarak altyapısı yenilecek. Devam eden süreçte ise çevre şartlarına uygun olarak dekoratif aydınlatmalar konumlandırılacak ve yeşil alanlar yeniden düzenlenecek.

Cadde boyunca süs eriği ağaçları dikilecek

Zemin ve dekoratif aydınlatmalarla modern bir görünüme kavuşacak Çarşı Caddesi’nde irili ufaklı 120 ağaç bulunuyor. Mevcut olan ağaçların büyük bir bölümü ıhlamur ağaçlarından oluşuyor. 17 adet ağacın deplasesi yapılarak yerlerine cadde konseptine uygun olarak süs eriği ağaçları dikilecek. Ayrıca yenilenen Çarşı Caddesi boyunca engelliye uygun yaya yolu düzenlemeleri yapılacak ve yürüyüş yolunun her iki tarafı boydan boya granit taşlarla kaplanacak. Projeye özel olarak tasarlanan kemerli aydınlatma direklerinin de caddeye estetiklik katması amaçlanıyor.

İstanbul’un en prestijli caddelerinden biri olacak

Yenileme ve düzenleme çalışmalarımız tamamlandığında Çarşı Caddesi İstanbul’un en prestijli caddelerinden biri olacak. Bağcılar’ı daha yaşanılabilir bir hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, benzeri projelerin devam edeceğini belirtti.