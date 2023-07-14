Bağcılar'da 'Rus Film Günleri' başladı

Rusya ile kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi adına düzenlenen “Rus Film Günleri” etkinliği Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İki dost, komşu ülkenin bağının artması için böyle etkinliklerin önemli olduğu görüşündeyim” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından Rusya ile kültürel ilişkileri güçlendirmek adına düzenlenen “Rus Film Günleri” etkinliğinin açılış programı gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi binasında gerçekleştirilen açılışa, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Rusya Başkonsolos Yardımcısı ve Konsolosluk Basın Danışmanı Anton Skvortsov, Rus Sinematografistlerin Uluslararası Bölüm Proje Direktörü Aleksandr Solomonov, Rusya Film Yapımcılar Birliği Uluslararası İlişkiler Direktörü Yuri İvanovich Kolosov, “Sis” filminin yönetmeni Natalııa Gugueva ile Rus ve Türk yönetmen ve yapımcılar katıldı.

“Ortak kültür değerlerimizin zenginleştirilmesini özellikle arzu ediyoruz”

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Öncelikle çok zengin kültür ve sanat geçmişi olan aynı zamanda coğrafi anlamda da yakın komşuluk ilişkisi olan iki kadim medeniyetin ve devletin özellikle kültür bağlarını arttırmak adına gerçekleştirilen programı düzenlemiş olmaktan, ev sahipliği yapmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu programlarla birlikte ortak kültür değerlerimizin zenginleştirilmesini özellikle arzu ediyoruz. Bu anlamda Yunus Emre Enstitümüz ile birlikte bugüne kadar farklı ülkelerde farklı etkinlikler yaptık. Hem Bosna Hersek’te hem de Londra’da bir resim sergisinin paydaşı olduk. Bundan sonraki süreçte de yine Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte uluslararası çalışmalarda işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikler dolayısıyla Rus sineması ve kültürü ülkemiz tarafından daha fazla bilinecek. Kültürel farkındalığın daha fazla artacağını düşünüyoruz. İki dost, komşu ülkenin bağının artması için böyle etkinliklerin önemli olduğu görüşündeyim” dedi.

İlçede gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Türk sinemaseverlere Rus sinemasından birbirinden güzel örnekler sunulacak. Rusya’dan gelen misafirler Türkiye’nin önde gelen sinemacı ve yapımcılarıyla bir araya gelme fırsatı yakalayacağı etkinlik 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek.