Bağcılar'da 'Zafer Turu' bisiklet sürüşü yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından "Zafer Turu" bisiklet sürüşü organize edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve milli bisikletçi Ahmet Örken de katılımcılarla birlikte pedal çevirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından "Zafer Turu" bisiklet sürüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar 5 kilometre pedal çevirdi. Saat 17.00 itibariyle Bağcılar Belediyesi önünden başlayan sürüş Mahmutbey Caddesi, Birlik Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bisiklet sürdü. 5 kilometrelik bisiklet turu, Bağcılar Meydanı’nda sona erdi. Bisiklet sürüşüne Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve milli bisikletçi Ahmet Örken’de eşlik etti.

“30 Ağustos’u bu sene zafer sürüşüyle kutlamış olacağız”

Sürüş öncesinde kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, “Tüm Türkiye’deki vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. Çok önemli bir tarih. Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıç noktasında çok önemli bir dönemin var olduğu bir tarihtir 30 Ağustos. Bugün Zafer Bayramımızın 101’inci yılını kutluyoruz. 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül tarihinde düşmanın İzmir’de denize dökülmesiyle son bulmuştu. İşte bu kutlu zaferin Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal’in 30 Ağustos Zafer Bayramı ilan etmesi sonucu her yıl coşkuyla ülkemizde kutluyoruz. Biz de bu sene bayramımızı bir sürüşle kutluyoruz. Her yıl farklı etkinliklerle kutladığımız 30 Ağustos’u bu sene zafer sürüşüyle kutlamış olacağız. Bir yönüyle farklı bir duyarlılığı da tema olarak işlemiş oluyoruz. Tekrardan bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Milli bisikletçi Ahmet Örken ise “Böyle bir organizasyona ilk defa katılıyorum. Birçok uluslararası yarışlara katıldık 30 Ağustos Zafer Bayramı adı altında. Fakat böyle bir organizasyona ilk kez katıldığım için çok heyecanlıyım. Halkla iç içe olacağımız için çok heyecanlıyız. Böyle bir turu gerçekleştiren başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 100’üncü yıl dolayısıyla birçok uluslararası müsabaka düzenlendi. Sivas’ta yarışlarda bulunduk. Olimpiyatlar adına orada çok güzel puanlar topladık. Yarın da Samsun’da olacağım. Kurtuluş Turu adı altında bir yarış düzenlenecek. Ulusal bir yarış. Burada da takımımı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım.” şeklinde konuştu.

Bisikletiyle organize edilen sürüşe katılan minik bisiklet sürücüsü Fatih Örünç ise “Bugün Bağcılar Belediyesi’nden Bağcılar Meydanı’na kadar hep beraber zafer turuna çıkacağız. Bu benim için çok iyi bir deneyim. Bağcılar Belediyesi çok iyi çalışıyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Tek kelime ile Bağcılar.” dedi.