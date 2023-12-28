Bağcılar'da 2 kadın aldıkları eğitimle Vefahane Yaşam Merkezi'nde çalışmaya başladı

Bağcılar’da yaşayan Şerife Ulusu ile Leyla Burhan, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde aldıkları eğitimin ardından Vefahane Yaşam Merkezi’nde işe başladı.

Sosyal belediyecilik kapsamında faaliyetler sunan Bağcılar Belediyesi’nin yaşlıların rahat ve kaliteli bir hayat sürmeleri için hayata geçirdiği Vefahane Yaşam Merkezi, hizmetlerine devam ediyor. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde aldıkları eğitimin ardından Vefahane Yaşam Merkezi’nde çalışmaya başlayan Şerife Ulusu ile Leyla Burhan da yaşlıların öz bakımıyla ilgilenip her ihtiyaçlarına yetişiyor.

Öz bakım hizmeti veriliyor

Psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanları ve eğitmenlerin bulunduğu tesiste fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları da yer alıyor. Tesisteki en önemli hizmetlerden biri de yaşlı bakımı. Bu birimde yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi yaşlılara öz bakım hizmeti veriliyor. Yaşlılara banyodan tırnak kesimine kadar birçok uygulama yapılıyor.

"Kızımız gibi oldunuz diyorlar"

4 ay önce burada işe başladığını söyleyen Şerife Ulusu, “Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde Hasta ve Yaşlı Bakım ile İlk Yardım kursuna gittim. Haftanın 4 günü binada 2 günü de yatalak hastalara evlerinde öz bakım yapıyoruz. Onlara bebek gibi hizmet veriyoruz. Çok memnun kalıyorlar. Başta çekiniyorlardı ama bizi tanıdıktan sonra kızımız gibi oldunuz diyorlar. Biz de onlardan çok memnunuz” dedi.

"İşimi severek yapıyorum"

3 aylık eğitimden sonra işe başladığını söyleyen Leyla Burhan ise “Sertifikamızı aldık. Kurs bittikten sonra Bağcılar Belediyesi’nden arayarak hasta ve yaşlı bakım elemanına ihtiyacımız var dediler. Mülakata girdim başarılı olduktan sonra da işe başladım. İşimi severek yapıyorum” diye konuştu.