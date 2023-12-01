Bağcılar'da 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali düzenlendi

Bağcılar’da düzenlenen 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Engelli kursiyerlerin, eğitim aldıkları branşlarda yeteneklerini sergilediği festivalde, 100 engelli vatandaş, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için halk oyunları gösterisi düzenledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali düzenlendi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen programa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ünlü sporcular ve sosyal medya fenomenleri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşecek programda engelli kursiyerler hünerlerini sergiledi. Bu kapsamda Cumhuriyet’in 100. yılı sebebiyle 100 engelli vatandaş, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için halk oyunları performansı sergiledi. Ayrıca 100 çocuk da Gazze’de ölen çocuklar için sahneye çıktı. Minikler, “Kardan Aydınlık” isimli şarkıyı işaret diliyle seslendirdi.

Engelli bireylerin toplumun her alanında var olmaları için çalıştıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı dünya ölçeğinde önemli yeterliliğe sahip, bir Engelliler Sarayı. Özellikle akademik anlamda birçok üniversitenin dünyada üzerine makaleler düzenlediği bir engeller sarayı. Yüz engelli kardeşimizle konserimizin katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek bir halk oyunlarıyla misafirlerimizi karşıladık. Engelliler Sarayımız Bağcılar’da binlerce kursiyerimizin sosyal hayata katılımı hatta öncü birey olabilmeleri adına önemli bir çalışma yürütmekte. Binin üzerinde öğrenci yıllık sertifika alıp, aynı zamanda üniversitelerimizle iş birliği özelinde engelli üniversitemiz de burada. 2019’dan itibaren kurmuş ve her yıl sertifikalar vermekteyiz. Sarayımızın kursiyerlerinin hayata katılımının ötesinde ulusal uluslararası ödülleri de aldığını biliyoruz. Bu anlamda yüzün üzerinde ulusal bazlı altın madalyayı kazandı. 50’nin üzerinde uluslararası bazda altın madalya alan, olimpiyatlara katılan Avrupa şampiyonlarına, şampiyonalara katılan sporcularımız söz konusu. Bu boyutta öncü olmaya devam ediyoruz. Bu oluşturmuş olduğumuz büyük spor salonumuzla, sporcularımızın daha da fazla bu alanda yer bularak ülke ve dünya ölçeğinde önemli yer edinmelerini arzu ediyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Amacımız toplumda engellileri evlerine hapsetmek değil, amacımız gençlere, engelli insanlarımızı sosyal hayata tutundurabilmek, onları toplumun bir bireyi olduğunu hatırlatabilmek. Burada sporda son derece önemli. Hem gençlerimizi motive etmesi açısından hem de onlara moral motivasyon vereceğiz açısından son derece önemlidir. O yüzden futbolun bu konuda önemli bir araç olduğunu sizler de takdir edersiniz” diye konuştu.

Türkiye’nin Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmasıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, “2024 yılında Türk Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası’na katılmayı hak elde etti. Tüm Türkiye olarak onur ve gurur duyuyoruz. Ve bugün teknik direktörümüz ve ekibimiz Hamburg’a hareket ettiler. Ben de yarın gideceğim ve Avrupa Şampiyonası kura çekimini gerçekleştireceğiz. Özellikle burada iyi bir kura çekebilirsek. Türkiye’nin başarılarını daha da yukarıya artırmak istiyoruz. Hepinizin dualarını bekliyoruz, inşallah ülkemiz en güzel şeyleri hak ediyor. Yine biliyorsunuz yıllardan beri uğraşıp bir türlü kazanamadığımız 2032 yılında İtalya’yla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası’nı Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bu da Türkiye açısından son derece önemli. 2023’ten 2032 yılına kadar önümüzde dokuz yıl var. Bu dokuz yıl boyunca ülkemizin bu yapacağı etkinliği birçok ülkede inşallah tanıtmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bu yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere madalyalarını verdi.