Bağcılar'da 6 PKK destekçisi yakalandı

Bağcılar'da PKK silahlı terör örgütü propagandası yaparak havai fişekli eylem gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs gözaltına alında. Firari olan 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Bağcılar'da 6 PKK destekçisi yakalandı
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sina pırlanta
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Bağcılar’da PKK silahlı terör örgütü propagandası yaparak havai fişekli eylem gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs gözaltına alında. Firari olan 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Bağcılar’da geçtiğimiz Cuma günü Demirkapı Mahallesi’nde PKK silahlı terör örgütünü destekleyen sloganlar eşliğinde havai fişekli eylem yaptıkları tespit edilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin Bağcılar ve Küçükçekmece’de 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Diğer 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar hala devam ediyor. Yapılan operasyonda, şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.

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