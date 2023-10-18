Bağcılar'da babasını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Bağcılar’da tartıştığı babasını silahla vurarak öldüren Mehmet Cem Ayvacı’nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ayvacı, “Babama ‘yeter artık’ dedikçe durmadı. Daha sonra silah bir anda patladı. Sadece sol göğsünün üstünden yaralandığını hatırlıyorum” dedi. Sanığın annesi Sevgi Ayvacı ise “Eşim çok sinirli biriydi. Çevresindeki herkesi kırardı” şeklinde beyanda bulunarak oğlundan hiçbir şikayetinin olmadığını söyledi. Duruşmada anne Ayvacı’nın beyanda bulunurken ağlaması üzerine sanık da gözyaşlarına boğuldu.

Bağcılar’da 3 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen olayda, Mehmet Cem Ayvacı (23) babası Ümit Yaşar Ayvacı (53) ile iş meselesi nedeniyle tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın ardından Mehmet Cem Ayvacı, silah ile babasına 2 el ateş ederek ölümüne neden olmuştu. Cem Ayvacı’nın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Cem Ayvacı ile annesi Sevgi Ayvacı hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatı da katıldı.

“Maktul sinirli bir kişiliğe sahipti”

Duruşmada savunması sorulan Mehmet Cem Ayvacı “Maktul sinirli bir kişiliğe sahipti. Şeker hastası olduktan sonra daha fazla sinirlenmeye başladı. Olay tarihinden 7-8 ay önce annemle yaşadığı tartışmada annemin başına silah dayadığını öğrendim. Annem bana babamın daha önceden de kendisine bıçak çektiğini söyledi. Babam bize zaman zaman şiddet uyguluyordu. Olay tarihinden önce Kurban Bayramı olması nedeniyle annem babam ve kardeşim yazlıktaydı. Ben kuzenim ile birlikte İstanbul’daydım. Babamla birlikte inşaat işi yaptığımız için ihalelere hazırlık yapıyordum. Olaydan 1 gece önce babam yazlıktan geldi. ‘Hoş geldin baba nasılsın?’ dedim. Babam sinirliydi. İşle ilgili babamla konuşmak istediğimde ‘yorgunum’ diyerek yattı” dedi.

“Babama ‘yeter artık’ dedikçe durmadı”

Sabah uyandığında babası ile yine iş hakkında konuşmak istediğini söyleyen sanık “Babam ‘9 gün boyunca burada yattın. O çocukları sen ne iş yapıyorsun?’ diyerek bana sinirlendi. Bende kendimi ifade etmeye çalıştım. Alttan almaya çalıştım. Evden babam çıkarak gitti arkasından kuzenim ile birlikte kahvaltı yapmak için bizde dışarıya çıktık. Akşama kadar kuzenim ve kız arkadaşım ile dolaştık. Akşam kuzenim evine gitti bende tek başıma evime döndüm. Ben eve girdiğimde babam yatak odasında yatıyordu. Babamla iş mevzusunu konuşmak için yanına gittim. Babam yine sinirlendi ‘sen ne iş yapıyorsun ki ben olmasam b yerdiniz’ gibi söylenmeye başladı. Ben yine kendimi ifade etmeye çalıştım ancak babam daha da hiddetlenerek ayağa kalktı. Sağ eli ile boğazımı sıkmaya başladı. Nefes alamamaya başlayınca babamı elinden tutarak ittirmeye çalıştım. ‘Yeter baba’ diye bağırdım. Babam bunun üzerine yüzüme ve omuzuma yumruk vurmaya başladı. Ben kendisini ittiriyordum. Daha sonra babamın gardırobun içinde bulunan silaha uzanmaya çalıştığını gördüm. Hamle yaparak gardıroba uzandım. Babam tam silahı alacağı esnada eline bastırarak silahı aldım. Silahı havaya doğru kaldırdım. Babamın silaha ulaşmasını engellemeye çalışıyordum. Babam da silahı elimden almaya çalışıyordu. Aramızda bu şekilde arbede yaşandı. Ben babama ‘yeter artık’ dedikçe durmadı. Daha sonra silah bir anda patladı. Sadece sol göğsünün üstünden yaralandığını hatırlıyorum. Ben hemen silahı komodinin üzerine bırakarak 112’yi aradım. Ben çok korkmuştum, yanımda kimse yoktu. Bir taraftan kız arkadaşıma mesajlar attım. Silahı ben kurmadım. Babam eline alırken kurmuş olabilir. Ben elime aldıktan sonra arbede sırasında silah patladı. Pişmanım olay nedeniyle” dedi.

Sanığın annesi oğlundan şikayetçi olmadı

Sanığın annesi Sevgi Ayvacı ise “Ben yazlıktaydım. Eşim çok sinirli biriydi. Çevresindeki herkesi kırardı. Silah dayama olayı 8-9 ay önce olabilir. Evde küçük oğlum vardı. Su almasını söyledim. Sen niye almadın dedi. Alsan ne olur dedim. Taşıyamayacağım dedim. Kavga büyüdü. Hakaret küfür, ağzı çok bozuk insandı. Silahı aldı. Oğluma şiddet uygulayıp hakaret ediyordu. Çok dövdü. Kolluğa şikayette bulunmadım. Sanıktan hiçbir şikayetim yoktur. Silah eşime aitti” şeklinde beyanda bulundu.

Öte yandan, anne Ayvacı’nın beyanda bulunurken ağlaması üzerine tutuklu sanık da gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmada mübaşirden sanığa ve annesine su getirmesini rica etti.

Tanık olarak dinlenen Mehmet Cem Ayvacı’nın kız arkadaşı İlayda Y. ise “Olay günü Mehmet Cem bana mesaj attı. Olayı bu şekilde öğrendim. Korktum. Sakin ol dedim. Sorduğum sorulara bile çok net cevaplar alamadım. Sonra mesaj atmaları kesildi. İkamet adresine gittim. Ambulans, polis vardı. Cem babasına hep saygı gösteren bir çocuktu. Babasının ufak tefek olaylara sinirlenmesini biliyorum. Çok saygılı bir çocuktu babasına. Mahalledekiler bile herkes biliyordu babasının sinirli olduğunu. Mahalledeki herkes kendisini tanırdı. Annesi Sevgi Hanım da eşinin kendisine bıçak çektiğini söylemişti. Ufak olaylardan huzursuzluk çıkardığını bana söylemişti. Mehmet Cem’in hiçbir zaman silahı olmadı, görmedim. Olaydan önce Cem hiç sinirli değildi gayet sakindi” ifadelerini kullandı.

“Ölünün arkasından önünden konuşulmaz ama asabi sinirli biriydi”

Maktulün kiracısı tanık Hakan Ceyhan ise “Maktul Ümit Yaşar’ın kiracısıydım. Ölünün arkasından önünden konuşulmaz ama asabi sinirli biriydi maktül. Sesleri duyuyorduk. Maktulün silahı olduğunu duymuştum inşaat işi yaptığı için” şeklinde beyanda bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde talepte bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bağcılar’da 3 Temmuz 2023 günü meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede polis ekiplerine bir ihbar geldiği ve olay yerine varıldığında Mehmet Cem Ayvacı’nın babasını vurduğuna yönelik beyanı üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi. Mehmet Cem Ayvacı alınan ifadesinde babası Ümit Yaşar Ayvacı ile inşaat işi yaptıklarını ve babası ile annesinin 1 haftadır yazlıkta olduklarını söyledi. Ayvacı ifadesinin devamında “Babam yazlıktan döndü. Döndükten sonra evde konuşurken işler ile ilgilenmediğimi söyledi. Tartıştık. Bana saldırarak yumruk ile vurmaya başladı. Kendisine engel olmaya çalıştım. Bana ‘sen bana karşı mı çıkıyorsun’ diyerek evdeki ruhsatsız silahı aldı. Ben korktum. Maktulün üzerine atlayarak elinden silahı aldım. Maktul silahı almak için tekrar hamle yaptı ve boğazıma sarıldı. Ben silahın tetiğine bastım. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Babamı vurmak amacıyla ateş etmedim” dedi. İddianamede Ayvacı’nın ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis hapisle cezalandırılması talep edildi.