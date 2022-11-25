Bağcılar'da bir araya gelen kadın radyocular, kadına şiddete dikkat çekti

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kadına El Kal-ka-maz“ programında kadın radyocular, kadına şiddete dikkat çekti. Programda kadın radyocular, şiddeti engellemeye yönelik neler yapabileceğine dair fikirler üretti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak isteyen Bağcılar Belediyesi anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen kadın radyocuları, Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında buluştu.

“Şiddetle mücadele amacıyla önemli işler yapıyoruz”

Kadınlar başta olmak üzere her türlü canlıya şiddete karşı olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Şiddetle mücadele amacıyla Bağcılar Belediyesi olarak önemli işler yapıyoruz. Her zaman da bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Bireysel ve toplumsal olarak eğitimle şiddetin önlenebileceğini düşünüyorum” dedi. Özdemir, Bilge Kadın Platformu’ndan Kadın Meclisi’ne kadar kadınlara yönelik yaptıkları kültürel çalışmalardan da bahsetti.

“Neler yapabileceğiyle ilgili fikirler ürettik”

Programın konuklarından radyocu Aslıhan Saraçoğlu, “Çok güzel bir organizasyon oldu. Kadından da öte her türlü canlıya şiddeti engellemeye dair neler yapılabileceğiyle ilgili fikirler ürettik. İnşallah bu fikrilerin ilerleyen dönemde gerçekleştiğini de göreceğiz. Bu açıdan bizlere söz verildi. Biz kadın radyocuların fikri alındı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Merhametimizi yok etmemeliyiz”

Radyo programcısı Özlem Akdoğan ise duygularını şöyle dile getirdi: “Kadına el kalkamaz sloganı inanılmaz güzel. Hiçbir canlıya el kalkmamalı. Merhametimizi hiçbir zaman yok etmemeliyiz. Kadına, çocuğa, hayvana el kaldıranın, şiddet gösterenin her zaman karşısındayız” diye konuştu.

Turuncu rozet taktılar

Sanatçı Merve Gündoğdu’nun da şarkılar seslendirdiği programın sonunda davetliler kadına şiddetle mücadele konusunda farkındalık amacıyla yakalarına taktıkları turuncu rozet taktı.