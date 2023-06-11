Bağcılar'da bisiklet tutkunları çevre için pedal çevirdiler

Bağcılar Belediyesi, çevre bilinci oluşturmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla bisiklet turu düzenledi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte bisiklet tutkunları 10 kilometre pedal çevirdi.

Bağcılar Belediyesi, 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde çevreye olan duyarlılığa dikkat çekmek ve çevre bilinci oluşturmak için bisiklet turu düzenledi. Çevre gönüllüsü her yaştan ilçe sakini, sabah saat 07.30’da Bağcılar Belediyesi binası önünde buluştu. Etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçkun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, eşi Nihal Özdemir de katıldı. Katılımcılar, Mahmutbey Caddesi üzerinden İSTOÇ Oto Pazarı’na kadar gidip aynı noktaya geri döndü. 10 kilometre süren bisiklet turu, Bağcılar Belediyesi hizmet binası önünde sona erdi.

Etkinliğin sonunda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Gayet keyifliydi, vatandaşlar ve Türk medyasında önemli temsilcileri ile birlikte çevre duyarlılığı kapsamında bir sürüş gerçekleştirdik. Bu çevre haftamızın 5. programıydı. Hem şenliklerimiz oldu, hem çiçek dağıtımlarımız oldu hem geri dönüşüm defilemiz oldu. Bugün de final programımızı bisiklet sürüşüyle yaptık. Bir anlamda sporun ve bisikletin çevre ve karbon salımı açısından belirtmek istedik. Bir diğer taraftan çevre haftasının bilinirliğini, içselleştirilmesini, aynı zamanda okullarımızda çocuklarımızın bu haftayı teneffüs etmesini arzu ettik. 10 kilometrelik bir parkur hemen hemen herkes tamamladı. Bağcılar Belediyesi olarak çevre konusunda uzun süredir çalışma yürütüyoruz, geri dönüşüm tesisimiz 2015 yılında kuruldu. 2015 yılından bu tarafa karton ve kağıtlardan oluşan geri dönüşümden 1 milyon ağacın kesilmesini önledik. Maddi anlamda cam, plastik, kağıt ve metal konusunda maddi anlamda 350 milyonluk bir israfın önüne geçtik” ifadelerini kullandı.

Bisiklet sürüşünün çok keyifli olduğunu söyleyen 10 yaşındaki Talha Poyraz Erdoğmuş ile 8.5 yaşındaki Yahya Kemal Erdoğmuş, biraz yorulduklarını ama çok eğlendiklerini dile getirdiler.