Bağcılar'da budanan dallar geri dönüşüme kazandırılıyor

Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte ilçedeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına ağırlık veriyor. Budama sırasında elde edilen kalın odunlar yakılmak üzere ihtiyaç sahiplerine verilirken dallar da geri dönüşüme gönderilerek gübre olarak değerlendiriliyor.

Bağcılar’da yıl boyunca yapılan ağaçların bakım ve budama işlemleri kış mevsiminin yaklaşmasıyla yoğunlaşmaya başladı. Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 30 kişilik personel, park, nostalji bahçesi, cadde ve sokaklardaki ağaçları hazırlanan plan doğrultusunda buduyor. Budama işlemi iki şekilde gerçekleşiyor. Ekiplerden bir kısmı sepetli vinçle havadan diğer kısmı ise uzatmalı motorlu testere ile yerden ağaçların dallarını kesiyor. Görevliler özellikle yol kenarlarında kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanmasına öncelik veriyor.

Organik gübreye dönüştürülüyor

22 mahallenin tamamında sürdürülen çalışmalarda ağaç gül ve çit bitkisinin form budaması yapılıyor. Budanan ağaçlardan geriye kalan kalın odunlar yakacak olarak kullanması için ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Dal ve yapraklar ise geri dönüşüm merkezine gönderiliyor. Burada torf makinasıyla öğütülerek organik gübreye dönüştürülüyor.

Mart ayına kadar devam edecek

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ağaçların gelişimini kuvvetlendirip sağlıklı hale getirmek için yapılan budama işlemlerinin Mart ayına kadar tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.