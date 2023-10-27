Bağcılar'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 eser tanıtıldı

Bağcılar Belediyesi düzenlediği programda Cumhuriyetin 100. yılında yapımı devam eden, açılışı yapılmış ve yakın zamanda hayata geçirilecek olan 100 eseri tanıttı. Çağın ihtiyaçlarına uygun ve her kesime hitap eden projelere imza attıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak. Biz bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması adına büyük adımlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Bağcılar Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle belediyenin açılışını yaptığı, yapımına devam eden ve yakın zamanda hayata geçirilecek olan 100 eserin lansmanını düzenledi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım programına; meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Önemli bir süreçten geçtiklerini söyleyen Özdemir, “Cumhuriyetin 100. yılındayız. İnşallah yeni bir yüzyılı açıyoruz. Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak. Biz bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması adına büyük adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Biz de 30 yılımızı tamamlayan bir belediye olarak yüzyılımızı 100 eserle duyuracağımız bir program tertipledik” dedi. Konuşmanın ardından Özdemir, eğitimden spora kentsel dönüşümden parklara kadar 10 ayrı başlık altında toplanan çalışmaları anlattı.

İki katlı olarak inşa edilen E-Spor Merkezi’nde 15-26 yaş aralığında gençlere, profesyonel koçlar ve eğitmenler eşliğinde dijital oyun tasarımı, kurgu montaj ve post prodüksiyon, içerik üretim atölyesi ve ileri robotik kodlama gibi çeşitli alanlarda da eğitimler veriliyor. 5 katlı Vefahane Yaşam Merkezi’nde 65 yaş üstü vatandaşlara fizik tedavi, egzersiz, beslenmenin yanında 15 branşta kursta eğitim veriliyor. Türkiye’nin ilk engelsiz havuzu Uzman ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından 2 - 60 yaş grubundaki engellilere duyu bütünleme eğitiminden terapiye kadar tedavi hizmetinin verildiği havuzda, lisanslı yüzücüler yetiştirilerek Paralimpik yarışmalara hazırlanıyor. Kirazlıbent Tabiat Parkı Belgrat Ormanları Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’nı yenileniyor. Projede piknik alanları, kır lokantası, kır kahvesi, macera parkı, kondisyon alanları, 3.5 km yürüyüş yolu ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası’nın inşaatı devam ediyor. İçerisinde 422 kişilik tiyatro salonu, 84 kişilik konferans salonu, genel kütüphane, sanat galerisi, multimedya bölümü, atölyeler, etüt ve sosyal alanlar bulunuyor. Bağcılar’da 12 parkın yapımı tamamlanırken 17’si de revize edildi. İlçeye Türkiye’nin en ünlü mimarlarının tasarladığı modern 26 yeni park yapılacak. Öte yandan 31 Mart 2024 tarihine kadar Bağcılar’da 176 parkın 98’i yenilenmiş olacak. İlçenin tüm ulaşım ihtiyaçlarını, mevcut durumunu ve gelecekteki hedeflerini analiz ederek Ulaşım Master Planı oluşturuldu. Planla stratejik bir yol haritası çizildi ve gerekli altyapı yatırımları belirlendi. Böylece ulaşım sistemlerini geliştirilecek, trafik sıkışıklığı azaltılacak ve çevre korunacak. Öte yandan önümüzdeki dönemde de ilçeye 7 kütüphane, 5 sosyal tesis, Alzheimer Gündüz Bakımevi, Bisiklet Eğitim Parkı, Emekliler Kahvesi, Engelsiz Yaşam Parkı, Çocuk Köyü, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi gibi çok sayıda tesis yapılması planlanıyor.