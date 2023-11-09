Bağcılar'da Dede Pilavı bu sene Cumhuriyetin 100'üncü yılı için pişirildi

Selanik göçmenleri tarafından 1923 yılından beri sürdürülen Dede Pilavı Etkinliği bu sene Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel Bağcılar Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte 1 ton kavurmalı pilav vatandaşlara ikram edildi.

Her yıl Kasım ayının 2’inci Perşembe günü gerçekleştirilen Dede Pilavı Etkinliği Bağcılar Belediyesinin katkılarıyla bu sene 100 yaşına giren Cumhuriyet için pişirildi. Türkiye - Yunanistan nüfus mübadelesiyle ülkemize göçen Selanik göçmenleri tarafından Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde 1923 yılından beri sürdürülen Geleneksel Dede Pilav Günü Hasan Gürsu Camii’nde yoğun katılım ile birlikte gerçekleştirildi. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’de katıldı.

Bir askerin vasiyeti yerine getiriliyor

Dede Pilavı geleneği ise, Yusuf adında bir askerin, şehit olacağını hissetmesi üzerine öldüğü günün sene-i devriyesinde etli pilav yapılarak insanlara dağıtılmasını istemesi üzerine başlıyor.

“100 yıllık geleneği burada devam ettirdiğini mutlulukla görüyoruz”

Programda vatandaşlara hitap eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “yüzüncüsünü idrak etmiş olduğumuz Türbe Dede Pilavı Etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Mahmutbey Mahallemiz Selanik göçmeni olan, oradan mübadele ile gelmiş olan soydaşlarımızın oluşturmuş olduğu bir mahalle. Orada başlayan 100 yıllık geleneği burada devam ettirdiğini mutlulukla görüyoruz. Tabi mahallemiz çok eski bir mahalle. Burada da o eski dokuyu da hep birlikte görüyoruz. Mahmutbey Mahallemiz, Bağcılar için özel bir yer. Bu mahallemizdeki güzellikler mimari ve kültürel doku açısından devam ederken bir tarafıyla sosyal boyutuyla da devam etmesi, hemşerilerimizin bu gelenekleri yaşatması bizler içinde çok kıymetli. Ben bu geleneği devam ettiren kıymetli hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Belediye olarak her zaman bu etkinliğin yaşatılması adına her türlü katkıyı sunuyoruz, sunmaya devam ediyoruz. Gönlünü, kalbini, sevgisini ortaya koyup bu geleneği yaşatan hemşerilerimize de şükranlarımızı sunduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

“Bereketine inandığımız için yapıyoruz”

Etkinlik hakkında bilgi veren Nazmiye Temur, “bizim Yusuf dedemiz bir Osmanlı Paşasıymış. Yaralı bir şekilde avlusuna kadar geliyor ve vasiyet ediyor. Bugün benim bayramım diyor. Kıtlık varmış Balkan Harbi döneminde. Neneler diyor ki, kendi karnımızı zor doyuruyoruz diyorlar. Bereketini Allah verir diyorlar. Gerçekten de orada yapıyorlar. Oradan da buraya geliyor. Bereketine inandığımız için yapıyoruz. Tonlarca yapılacak. Dün akşam başlandı. Kurbanlar kesildi. Biz 100 senedir bu geleneğe alışmışız. Gerçekten de bereketli. Dedelerimizin, ninelerimizin söylediği gibi. Bizlerde niyetine giriyoruz. Bitmek bilmiyor. Artık insanlar bitiyor ama pilavımız bitmiyor” dedi.

“Atamızı da saygıyla anıyoruz”

Yarın 10 Kasım olması dolayısıyla da Atatürk’ü andıklarını dile getiren Nurşen Şahin, “Gururluyuz ve onurluyuz. Böyle bir aktiviteyi hala devam ettiren yetkililere, dernek başkanımıza ve köy halkımıza teşekkür ederiz. Yarın 10 Kasım Atamızı da saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.