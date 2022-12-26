Bağcılar'da dehşet anları: Makineli silahla iş yerini taradılar

Bağcılar’da bir eğlence mekanından fazla gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovulan 2 kişi, araçla geldikleri işyerini silahla taradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganlardan birinin uzi diye tabir edilen hafif makineli tabanca kullandığı görülüyor.

Olay, Bağcılar Hürriyet Mahallesi’nde 25 Aralık tarihinde saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanına gelen B.Ç. ile arkadaşları, iş yeri işletmecisi tarafından fazla gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu. Ardından dışarı çıkan B.Ç. ile arkadaşları oradan ayrıldı. Bir süre sonra B.Ç ile yanındaki suç ortağı, S.Y.’nin işlettiği eğlence mekanına ve S.B. isimli şahsın evine araçtan ateş açtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayın ardından ifadeleri alınan S.B. ve S.Y., husumetlileri olmadığını iddia etti. Polis ekipleri ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Uzi diye tabir edilen makineli silahla işyerini taradılar

Güvenlik kamerası görüntülerinde seyir halinde ilerleyen bir araçtan 2 şüphelinin S.Y. isimli şahsın işlettiği eğlence mekanına ateş açtıkları görüldü. Saldırganlardan birinin uzi diye tabir edilen hafif makinalı silah kullandığı da görüntülere yansıdı. Ardından incelemelerini derinleştiren polis ekipleri araçtan ateş açan şahıslardan B.Ç. isimli şüpheli şahsı aynı gün saldırıda kullandığı hafif makinalı silah ve normal silah ile yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusunda eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra işyeri işletmecesinin kendilerini çok ses yaptıkları gerekçesiyle kovduğu için işyerine ateş açtıklarını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli “mala zarar verme”, meskun mahalde ateş etme”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “6136 SKM” suçundan adli makamlara sevk edildi.