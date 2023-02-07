Bağcılar'da depremzedeler için yardım noktaları oluşturuldu

Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesinin iş birliğiyle, vatandaşların yaptıkları bağışları deprem bölgesine ulaştırmak için 6 yardım toplama merkezi oluşturuldu. İlçe sakinlerinin kışlık giyecekten bebek bezine kadar yaptığı bağışlar, belediye aracılığıyla depremzede ailelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Bağcılar Belediyesinin yardım seferberliği tüm hızıyla sürüyor. AFAD koordinasyonunda, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in önderliğinde hem personel desteği hem de maddi yardımlarla depremden zarar gören ailelere yardım eli uzatılıyor.

7 tırla yardım gönderildi

Depremin ilk dakikalarında 43 kişilik BAĞKUT (Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma) timi bölgeye hareket etti. 6 kişilik mühendis ekibi de teknik destek için deprem merkezinde görevlendirildi. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için de 2 kato ekskavatör, 2 kepçe ve 2 kamyondan oluşan 5 iş makinesi ile bir kurtarma aracı bölgeye gönderildi. Bunun yanında belediye bünyesindeki bir ambulans, bir mobil büfe ve 2 minibüs depremzedelere hizmet ediyor. Bugüne kadar yola çıkan 7 tırla ise 22 bin battaniye, 16 bin kışlık giyecek, 15 bin kuru gıda, 15 bin hijyen malzemesi, 10 bin litre içme suyu ve bin elektrikli ısıtıcı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

6 noktada vatandaşlar bağışta bulunuyor

Bir yandan bu çalışmalar sürerken, diğer yandan da Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesinin iş birliğiyle ilçe genelinde 6 noktada yardım toplama merkezi oluşturuldu. Osmanlı Arşivi Deposu, Göztepe Spor Kompleksi, Yüzyıl Spor Kompleksi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi, Bağcılar Gençlik Merkezi ve Bağcılar Kaymakamlığı İlçe Tasnif Deposu’ndaki noktalar 24 saat hizmet sunuyor. Duyarlı vatandaşlar, kışlık giyecekten bebek bezine, tuvalet kağıdından ısıtıcıya kadar temel ihtiyaç malzemelerini buralara teslim ediyor. Bazı vatandaşlar da teslim edilen eşyaları kolileyerek gönderime hazır hale getiriyor. Yapılan bağışlar, belediye personeli tarafından depremzede ailelere ulaştırılıyor.

"Bugün tek yürek olduk"

Yardım toplama merkezlerinde yoğunluk yaşandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar olarak bugün tek yürek olduk. Her yaştan hemşehrimiz deprem mağduru vatandaşlarımıza destek olmak için yardım toplama merkezlerimize akın ediyor. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Yaraları sarmak için 24 saat boyunca görev başındayız" dedi.