Bağcılar'da doktora saldıran şüphelinin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

Bağcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’nde çıkan tartışmada doktor Mahmut Doğan’ı darbeden Yasin İşler’in hakime verdiği ifade ortaya çıktı.

Bağcılar Çınar Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nde Doktor Mahmut Doğan’a yumruk ve tekmelerle saldıran Yasin İşler olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan saldırgan, Bağcılar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, ilk olarak savcıya ifade veren saldırgan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, ardından tutuklanmasına karar verilmişti. Şüpheli Yasin İşler’in hakime verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli İşler savunmasında, “Lavabo ihtiyacını gidermek için sağlık ocağına girdim. Lavaboda sigara kullanmadım. Lavabodan çıktığımda doktorla karşılaştım, doktorun izin almam gerektiğini söyledi, doktordan özür diledim. Daha sonra çıkışa yöneldim. Doktor beni takip etti, çıkışta aramızda bir arbede yaşandı. Bu olay istenmeden yaşandı” dedi.