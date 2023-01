Bağcılar'da Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nin 5'incisi düzenleniyor

TAKİP ET

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 5. Engelsiz Mikrofon yarışmasında engelliler, Türkiye’nin en iyi radyo, radyocu ve radyo programlarını seçiyor. İnternet üzerinden herkese açık olan yarışmada en çok oy alanların ödülleri 9 Şubat’ta görkemli bir törenle verilecek.

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’nin bu sene 5’incisi düzenleniyor. Yarışmanın lansmanı Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşti. Programda; Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye’nin en ünlü radyocularıyla bir araya geldi. İnternet üzerinden herkese açık olan ve iki etaptan oluşan yarışma 23 Ocak pazartesi günü başlıyor. Birinci etapta dinleyiciler, ‘www.engelsizmikrofon.org’ adresinden ‘sevdikleri radyo’ ve ‘radyo programcıları için 31 Ocak tarihine kadar oy kullanacak. İkinci etapta ise Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, en fazla oyu alarak kendi kategorilerinde ilk 3’e giren radyo ve radyo programcıları için 01 Şubat günü oy kullanacak. Böylece Türkiye’nin en iyi radyo ve radyo programları belirlenecek. Oylama sonucunda “En iyi radyo” ve “En iyi radyocu” başta olmak üzere 25 kategoride başarılı olan isimlere ödülleri 9 Şubat tarihinde sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından önemli isimlerin katılacağı törende verilecek.

Sizi ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz

Kendisinin iyi bir radyo dinleyicisi olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Radyoculuğu gönülden yapılan bir iş olarak görüyoruz. Özellikle radyocularımızın hem iletişim hem haberleşme boyutunun dışında toplumumuzun rehabilite edilmesi konusunda önemli bir yer edindiğini biliyorum. Birçok insan radyo dinleyerek ferahlamış bir şekilde güne başlıyor. Günün yorgunluğunu sizleri dinleyerek atıyorlar. Radyoculuk önemli bir mecra. Radyoculuğunu hiç bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca toplumun gelişimine katkılarının olduğunu biliyoruz. Sadece günün şartlarına göre bir değişim geçiriyor. Bağcılar Belediyesi olarak da her zaman radyonun yerinin özel olduğunu biliyoruz. Sizi ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Radyo hayatın her alanında her yerinde olacak” dedi.