Bağcılar'da Filistinliler için hayır çarşısı açılışı yapıldı

Bağcılar Müftülüğüne bağlı Kazım Karabekir Kız Kur’an Kursu tarafından, Filistin yararına kurulan ‘Hayır Çarşısı’nın açılışı yapıldı. Programda konuşan TDV gönüllüsü Rap Sanatçısı Rasul Aydemir “Kardeşlerimizin derdiyle dertlenmemiz lazım” dedi.

İstanbul Bağcılar Müftülüğüne bağlı Kazım Karabekir Kız Kur’an Kursu tarafından, Filistin yararına kurulan ‘Hayır Çarşısı’nın açılışı yapıldı. Açılışa Bağcılar Müftüsü Ömer Kayhan, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Rap Sanatçısı Resul Aydemir ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri ve Kız Kur’an Kursu gönüllü kadınlarını el emeğiyle hazırlanan ürünler sergilendi. Kurulan stantlarda satılan ürünlerin satışından elde edilen gelir Filistinlilere ulaştırılacak. Programa gelen çocuklar ellerinde Filistin ve Türkiye bayrakları ile gösteri yaptı. Rap Sanatçısı Resul Aydemir ise minik çocuklarla tek tek ilgilendi.

Öte yandan mahalle esnafının destekleri ve Kur’an kursundaki kadınların el emeği ürünleriyle ihtiyaç sahiplerine kahvaltı verildi.

Programda konuşan TDV gönüllüsü Rap Sanatçısı Rasul Aydemir “Bugün Bağcılar’dayız. Burada kadınlar Bağcılar Müftülüğü, Diyanet Vakfı Bağcılar şubesi ile birlikte Filistin’e destek olmak için çok güzel bir organizasyon düzenlemişler. Kadınlar evlerinde yaptıkları el emeklerini sunuyorlar. Diyanet Vakfı ile beraber buradan gelecek yardım da Gazze’de ki kardeşlerimize ulaştıracaklar. Müslüman zaten bir sıkıntı gördüğü zaman eliyle diliyle bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyor. Bu kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kazandıkları da İnşallah Gazze’de ki kardeşlerimizin yaralarına merhem olsun. Gazze 30 metre duvarlarla birlikte hem deniz hem kara tarafından ambargo altına alındı. Hiçbir şekilde ilaç su ve yemek verilmiyor. Bana ne Filistin’den derken, şehit olan çocuğunu kucağında taşıyan baba ile anneyle için bir saniye empati yapabilirler mi acaba? Bana ne Mescidi Aksa’dan diyen insan biz kardeşiz. Kardeşlerimizin derdiyle dertlenmemiz lazım” dedi.

Açılışta konuşan Bağcılar Müftüsü Ömer Kayhan “Filistin kanayan yaramız. Türkiye’nin değişik yerlerinde bu tür faaliyetler yapılıyor. Ülkemizin bütün camilerinde Filistin için yardım toplandı. Bağcılar’da sadece camilerden toplanan yardım 2 milyon TL’ye yaklaştı. Bundan dolayı Bağcılar’ımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.