Bağcılar'da geri dönüşüm sahasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bağcılar'da ahşap atıkların olduğu alanda yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahalede bulundu.

Bağcılar'da geri dönüşüm sahasında çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul Bağcılar’da ahşap atıkların olduğu alanda yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahalede bulundu.

Saat 23.00 sularında Mahmutbey Mahallesi’nde büyük bölümü ahşap malzemelerden oluşan yaklaşık bin metrekarelik geri dönüşüm sahasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince su ve köpükle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.