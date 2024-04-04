Bağcılar'da lüks otomobil alev alev yandı

Bağcılar’da alev alev yanan lüks otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkitelli istikametinde Fikret K. idaresindeki 34 HTN 791 plakalı Ford marka lüks aracın motor kısmında bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü aracı emniyet şeridine park ederken otomobil bir süre sonra alev almaya başladı. Yangın giderek büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken olay sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken trafik, polis ekiplerinin kontrolünde devam etti. Aracın yandığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.