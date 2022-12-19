Bağcılar'da müşteri seçen taksici böyle görüntülendi

Bağcılar’da müşteri seçen taksici kameralara yansıdı. Araca binmek isteyen genç kızı kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi.

Olay, sabah saatlerinde Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen 34 THH 73 plakalı taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi. Kendisini taksiye alması için adeta yalvaran genç kız, bir süre sonra pes ederken, o sırada aynı taksiye yabancı uyruklu iki kişi bindi. Müşteri seçen taksici şahıslar bindikten sonra yoluna devam ederken, görenleri hayrete düşüren o anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.