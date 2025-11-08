Bağcılar'da Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi hizmete açıldı

Bağcılar Belediyesi hizmet binası içinde inşa edilen 250 kişi kapasiteli Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi, hizmete açıldı. Modern ve konforlu ortamıyla ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan kütüphane, 7 gün 24 saat açık hizmet verecek. Bağcılar’a önemli bir değer kazandırdıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Burası yarınımızın güvencesi olan ilim irfan sahibi gençlerimizin de yetişmesinde önemli rol üstlenecek" dedi.

Yatırımlarında eğitime öncelik veren Bağcılar Belediyesi, ilçenin prestijini artıracak yeni bir projeyi ilçeye kazandırdı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Başkanlık binasının girişinde sağ tarafta bulunan ve daha önce Zabıta Müdürlüğü olarak hizmet veren alan kütüphane olarak değerlendirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ın BKF’de (Bağcılar Kitap Fuarı) müjdesini verdiği kütüphane bir ay sonra hizmete açıldı.

250 kişiye aynı anda hizmet verebilecek kapasitede

Kütüphane, 800 metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 250 kişiye hizmet verebilecek bir kapasitede. Kütüphanenin içinde çalışma alanları, grup çalışma odaları, seminer odası ve yeme-içme alanları yer alıyor. Bunun yanında romandan bilimsel araştırmalara kadar farklı içerikte çok sayıda kitap da bulunuyor.

"Yağmur" şiirine yer verildi

Titiz bir çalışmanın ardından açılan etüt merkezi ve kütüphaneye Türkiye’nin önde gelen şairlerinden ve yazarlarından Nurullah Genç’in adı verildi. Kütüphanede Genç için özel bir bölüm oluşturuldu. Duvarda "Kelimelerin Üstadı" başlığı altında Nurullah Genç’in hayatı anlatılırken, fotoğrafı ve "Yağmur" isimli şiirine de yer verildi.

Kitapseverler için bütün ayrıntılar düşünüldü

Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi’nde kitapseverlerin konforlu bir ortamda çalışmaları için bütün ayrıntılar düşünüldü. Kütüphane, sessiz çalışma alanları, temiz ortam, zengin kitap koleksiyonlarıyla okuma alanının olmasının yanında cazibe merkezi özelliği de taşıyor.

Vali Davut Gül çok beğendi

İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız birlikte kütüphaneyi gezdi. Gençlerle sohbet eden Vali Gül, onlara başarılar diledi. Kütüphaneyi de beğendiğini söyleyen Gül, kütüphanenin yapımında emeği geçenleri de tebrik etti.

"Eğitimi yeni nesillere taşıyan en önemli yapılar"

Kaymakam Uçgun, bu tür güzel projelerin halkla buluşturulmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyip "Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Özdemir ise, "Bilimden sanata edebiyattan tarihe kadar bütün alanlarda bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe, eğitimi yeni nesillere taşıyan en önemli yapılardır. Bu anlamda bu tesis özellikle gençlerimiz için çok güzel oldu" diye konuştu.

7 gün 24 saat açık olacak

Bağcılar’a önemli bir değeri kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise, "Edebiyatımızın seçkin isimlerinden Sayın Nurullah Genç’in ismini taşıyan onuncu kütüphanemizi, gençlerimizin ve tüm kitapseverlerin hizmetine sunduk. Her yönüyle çok güzel bir eğitim yuvası oldu. Özellikle gençlerimiz burada hem ders çalışacak hem de eğitim hayatlarına katkıda bulunacaklar. İnanıyorum ki burası yarınımızın güvencesi olan ilim irfan sahibi gençlerimizin de yetişmesinde önemli bir rol üstlenecek. 7 gün 24 saat açık olacak kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.