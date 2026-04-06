Bağcılar'da polisi yaralanan şahıslar adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bıçaklı kavga esnasında olaya müdahale etmeye çalışan iki polis memurunu yaralayan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi Cahit Sıtkı Caddesi üzerindeki boş arsada 5 Mart tarihinde saat 12.33 sıralarında bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı. Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine ekipler tarafları ayırmaya çalıştı. Şahıslara müdahale edildiği esnada M.A. isimli şüpheli şahıs, iki polis memurunu el ve bacaklarından yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli şahıs yakalandı. Kavgaya taraf olan S B. (39), I.B. (36) isimli şahıslar ile M.A. (17) isimli şahıs gözaltına alındı. Üst aramalarında, 4 adet bıçak ele geçirildi.

Emniyette işlemleri biten şahıslar bugün adliyeye sevk edildi.