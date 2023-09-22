Bağcılar'da tartışan lise öğrencilerin arasına silahla dalan kişi kamerada

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde tartışan liseli öğrencilerin arasına dalan eli silahlı kişi etrafa ateş etmeye başladı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi. Okul çıkışında bilinmeyen nedenle toplanan bir grup genç tartışmaya başladı. Grup bir süre sonra dağıldı. Daha sonra elinde silahla gelen bir kişi kalabalığın içinde etrafa ateş etmeye başladı. Silahlı şahsa çevrede bulunan öğrenciler müdahale etti. Eli silahlı genç bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan ve ölen olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan o anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.