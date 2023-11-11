Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kaydı olan suç makinesi şüpheliler yakalandı

Bağcılar’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan evde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde, 2 adet kar maskesi, eldiven ve şapka ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Bağcılar’da yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 Kasım’da 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T., S.B., F.D., F.B., B.Ü. ve C.O. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarda F.B. isimli şahsın 7 adet dolandırıcılık suçundan aranma kaydı olduğu ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelilerden M.T. isimli şahsın ise 7 Mayıs tarihinde G.K. isimli şahsı silah ile yaraladığı ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunun aranma kaydı olduğu belirlendi. M.T.’nin ayrıca ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delilerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’ suçlarından da aranma kaydı olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada ise toplamda 25 adet kayıtları olduğu belirlendi.

Operasyon düzenlenen evde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet fişek, 9 adet uyuşturucu hap, 2 gr marihuana, 6 adet cep telefonu bin 60 TL para, 2 adet kar maskesi, eldiven ve şapka ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan M.T. F.B. ve S.T. isimli şahıslar “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.