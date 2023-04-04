Bağcılar'da yabancı dilde tabela denetimi: 958 bin 143 TL ceza kesildi, 6 yabancı uyruklu yakalandı

Bağcılar’da yabancı uyruklu göçmen ve sığınmacıların bulunduğu veya çok sık kullandıkları noktalarda, yabancı dilde tabela kullanımına yönelik polis ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ruhsatsız ve mühürlü olduğu halde faaliyetine devam eden iş yerlerine ceza yağarken, İl Göç İdaresi tarafından aranmakta olan 6 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

Yabancı uyruklu göçmen ve sığınmacıların bulunduğu veya çok sık kullandıkları noktalarda açılan restoran, kafe ve işletmelerin yabancı dilde tabela kullanımına yönelik getirilen sınırlamalar kapsamında Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 27-31 Mart tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. 43 iş yerinin denetlendiği çalışmalar kapsamında, 7 yabancı şahsın sigortasız olarak çalıştığı, 5 iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyetine devam ettiği, 6 iş yerinin ise mühürlü olduğu halde mührü kırarak faaliyetine devam edildiği tespit edildi. Öte yandan İl Göç İdaresi tarafından aranmakta olan 6 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

İş yerlerine ‘sigortasız işçi çalıştırma’ ve ‘ruhsatsız olarak faaliyetine devam etme’ suçlarından toplam 958 bin 143 TL idari para cezası kesildi. İş yerleri tekrar mühürlenirken yakalanan 6 yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresine teslim edildi.