Bağcılar'da yapı malzemesi deposu alev alev yandı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yapı malzemeleri satan iş yerinin deposu alev alev yandı.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yapı malzemeleri satan iş yerinin deposu alev alev yandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak’ta saat 17.30 sıralarında yapı malzemeleri bulunan 2 katlı deponun çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çalışanlar hızlı bir şekilde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.
Öte yandan alev alev yanan depo cep telefonu ile anbean görüntülendi.