Bağcılar'da yaz aylarının keyfi 'Yaz Etkinlikleriyle' yaşanıyor

Bağcılar Belediyesi 7’den 70’e her yaştan ve her kesimden ilçe sakininin yaz aylarını keyifli geçirmesi adına zengin içerikli eğlence organizasyonları düzenliyor. Bu organizasyonlardan birisi de geçen yıl başlayan “Yaz Etkinlikleri” oldu.

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Etkinlikleri programı yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede her gün bir mahallede etkinlik alanı oluşturularak, her yaştan ilçe sakininin sıcak geçen yaz aylarında keyifli anlar yaşaması sağlanıyor. Saat 15.00’te başlayan etkinlik sırasında çocuklar, şişme oyun parkurları ve ‘Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey” adlı animasyonlar ile eğleniyor, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçiriyor. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde ise canlı müzik dinletisi sunuluyor. Özellikle çocukların sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarlarla etkinliğe renk katılıyor. Müziğin ritmine ayak uyduran davetliler, birlikte şarkılara eşlik ediyorlar. Yine akşam güneş batımıyla birlikte de ayrı bir heyecan yaşanıyor. Katılımcılar, Bağcılar Belediyesi’nin ikramı olan patlamış mısır ve gazoz eşliğinde yıldızların altında açık hava sineması tadında bir akşam yaşıyor.

"Bağcılar huzurun ve mutluluğun adresi olmayı hak ediyor”

Yaz Etkinliklerini geleneksel hale getireceklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerin vakitlerini en iyi şekilde geçirmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasının önemine dikkat çekti. Başkan Özdemir, “Etkinliklerimiz şişme oyun parkurları, canlı müzik dinletisi, animasyonlardan oluşuyor. Yine, bu yıl yer alacak olan Kahoot Bilgi Yarışmasında birinciye mini tablet, ikinciye dijital saat ve kulaklık hediyece edeceğiz. Bağcılar huzurun ve mutluluğun adresi olmayı hak ediyor” dedi.