Bağcılar Kitap Fuarı karnaval havasında yaşanıyor

Bağcılar Kitap Fuarı, çok farklı konseptiyle 7’den 70’e tüm vatandaşları kuşatıyor. Yetişkinler ve çocuklar etkinlik alanında hem eğleniyor hem de kaliteli zaman geçiriyorlar. Akşamları da piyanodan santuraya kadar üstatların müzik dinletisiyle huzur doluyorlar.

Bağcılar Belediyesi bu yıl 2’ncisini düzenlediği Kitap Fuarı, (BKF), 6’ıncı gününe girdi. Saat 10.00’da kapılarını açan fuar 22.00’ye kadar tüm canlılığıyla ziyaretçileri ağırlıyor. BKF, her gün İstanbul’un 39 ilçesinden gelen her yaştan on binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. BKF, bilinen kitap fuarlarının aksine çok farklı ve zengin aktiviteleriyle kitapseverlerin yoğun ilgisini kazandı. Ziyaretçiler ilk olarak kafe ortamındaki etkinlik alanında ağırlanıyor. Yetişkinler ikram edilen çaylarını yudumlarken, çocuklar da atölyelerde fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan aktivitelerle eğleniyor. Gençler de özel hazırlanan Fuar Köşesi’nde hatıra fotoğrafı çekiliyor ve selfie yapıyor.

Kültür hayatımızın abide isimleri unutulmadı

Alanda ayrıca geçmişten günümüze edebiyat dünyamızda eserleriyle iz bırakan ünlü yazarların fotoğrafları ile hayatlarını anlatan bir köşe de yer alıyor. Karnaval konseptindeki fuarın ayrı bir bölümünde ise vatandaşlar stantlardan yiyecek satın alabiliyor. BKF harflerinden oluşan sembolik kitaplık da görsel zenginlik katıyor.

Engelliler yeteneklerini sergiliyor

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri de gösteriler düzenleyerek yeteneklerini sergiliyor. Kimi folklor gösterisi yapıyor kimi söylediği şarkılarla duygu dolu anlar yaşatıyor. Ayrıca empati parkurunda vatandaşlar, engellilerin yaşadığı zorlukları da deneyimleyebiliyor.

Belediye bünyesindeki 17 Bilgi Evi’nde eğitim gören çocuklar, fuar alanından hiç ayrılmıyor. Öğrenciler kendileri için ayarlanan platformda el becerilerini geliştirirken hem eğleniyor hem de öğreniyor. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyeri kadınlar da alanda yerini aldı. Her biri farklı branşta eğitim gören kadınlar kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri eserleri sergiliyor. İlgi gören ürünler isteyenlere de satılıyor. Akşam ise kitapseverlere sürpriz müzik dinletileri sunuluyor. Piyanodan santura kadar enstrüman üstatları nefis müzik dinletisi sunuyor. Fuar 11 Haziran’a kadar açık kalacak.

Kültürel ve sanat etkinliklere ayrı bir önem verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz Fuar’ın yoğun ilgi görmesinin temelinde farklı ve zengin içerikli etkinlikler sunmamız bulunuyor. Burada çok renkli, farklı ve içeriği zengin bir dünya oluşturduk. Her yaştan vatandaşımıza hitap eden bir şey var. Tüm aile fertleri fuardan en iyi şekilde istifade ediyor. İstiyoruz ki ziyaretçilerimiz ayrılırken memnun ayrılsın. Fuar’ın vatandaşların duygu, düşünce ve bilgi hazinesinin zenginleşmesine katkı sunacağına inanıyorum” dedi.