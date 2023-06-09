Bağcılar Kitap Fuarı'nda el emeği taşlara yoğun ilgi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bağcılar Kitap Fuarı’nda Araştırmacı-Yazar İsmail Yiğit’in standında bulunan el emeği taşlar yoğun ilgi görüyor. Deniz kenarında topladığı taşları birbirine yapıştırarak farklı figürler oluşturan Yiğit, “Günde en az 20 kişiye taşlarla ilgili bilgi veriyorum” dedi. Yiğit, taşların küçüğünü 20 TL’ye, büyüklerini ise 50 TL’ye satıyor.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen ve 3 Haziran’da Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in açılışını yaptığı Bağcılar Kitap Fuarı 6’ncı gününe girdi. İstanbul genelinden on binlerce kişi fuarı ziyaret edip yararlı zaman geçiyor. Aileleriyle fuara gelen çocuklar, kendileri için kurulan platformda aktivitelere katılarak doyasıya eğleniyor. Her yaşa ve zevke uygun kitabın yer aldığı fuarda en çok dikkat çeken noktalardan biri ise Araştırmacı-Yazar İsmail Yiğit’in oturduğu stant oldu. Ziyaretçileri bu standa yönelten ise kitaptan ziyade masanın üstünde parlayan farklı büyüklükteki taşlar oluyor. Yiğit’in yanına giden okurlar, taşların yapımından anlamına kadar farklı sorular soruyor. Yiğit, taşlarla ilgili bilgi verdikten sonra beğenenlere satış da yapıyor. Bu sırada Yiğit, Osmanlıca Karagöz Gazetesi’nin nüshalarının çevrisini yaptıktan sonra yazdığı “Karagöz” isimli kitabının sunumunu yapıyor.

“Çocuklarımız atacakları şeyleri bir araya getirip figür oluşturabilirler”

Gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade eden Araştırmacı-Yazar İsmail Yiğit, “Yoğun çalıştığım zaman kendimi dinlendirmek için bu uğraşı buldum. Deniz kenarında bulduğum taşları yıkadım, temizledim yapıştırdım ve farklı ögeler oluşturdum. Farklı büyüklükteki taşları bir araya getirip objeler oluşturarak dikkat çekmeye çalıştım. Buna hiçbir ücret de ödemedim. Buradan çocuklara şu mesajı veriyorum. Çocuklarımız atacakları şeyleri bir araya getirip figür oluşturabilirler. Bu çocuğun keşfetme fikrinin öne çıkmasına sebep olacaktır. Ayrıca taşlarla uğraşmak beni dinlendiriyor. Ben mesela 6-7 saat kitap yazmak için uğraştığımda bunalıyorum ve dinlenme ihtiyacım oluşuyor. 5-10 taşı bir araya getirip farklı şeyler oluşturmaya çalışıyorum. Tekrar yazmaya başlayınca zihnimi dinlenmiş hissediyorum. Bunları tanıtmak lazım. Ben her gün en az 20 kişiye taşlar hakkında bilgi veriyorum. Bildiğim her şeyi anlatıyorum. İsteyen olursa taşlardan da satıyorum. Ufak taşları 20 TL’ye, büyük taşları ise 50 TL’ye satıyorum” diye konuştu.