Bağcılar, Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programda Anadolu’nun dört manevi değerinden biri olan Hz. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, her yönüyle İstanbullulara anlatıldı. Başta Kastamonulular olmak üzere İstanbul’un dört bir yanından çok sayıda vatandaş programa yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu’nun evliyalarından olan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle hem anıldı hem de davetlilere anlatıldı. Başkanlık Sahnesi’nde gün boyunca süren programa; Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu, Prof. Dr. Safi Arpaguş, Prof. Dr. Metin Yurdagür, Prof. Dr. Reşat Öngören, Prof. Dr. Semih Ceyhan, Doç. Dr. Muhammed Bedirhan, Doç. Dr. Ercan Alkan, Doç. Dr. Sagıp Atlı, Dr. Mustafa Tatcı, Dr. Coşkun Yılmaz, Öğretim Görevlisi Dr. Özden Aydın, Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı, Mustafa Özçelik, Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı, Doç. Dr. Recep Özdirek, Doç. Dr. Fahri Maden, Prof. Dr. Ayşenur Sır Dündar, Recep Garip, Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, Feyzullah Çelebi, Gazeteci Ekrem Kızıltaş, ve İsmail Demirel katıldı.

5 oturum gerçekleştirildi

Akademisyen, yazar ve gazetecilerden oluşan alanında uzman isimler, Anadolu’nun 4 manevi direğinden biri olan Hz. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri hakkında bilgi verdi. Tarih ve Kimlik, Yol ve Erkan, Kültür ve Edebiyat, Şehir ve Mekan, Tekke ve İlahiler başlıklı gerçekleştirilen 5 oturuma İstanbul’un dört bir yanından vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Osmanlı düşünce hayatına yön verdi

Sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin Kastamonu’da kurmuş olduğu dergâh Osmanlı döneminde yüzyıllar boyunca bir ilim, kültür ve irfan merkezi olarak etkisini hissettirmiş, bu önemli şeyh ve talebeleri verdikleri eserleriyle, düşünce ve fikirleriyle Osmanlı düşünce hayatına yön vermişlerdir. Bu sempozyumda Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri merkeze alınmakla birlikte Halvetiyye’nin Osmanlı topraklarındaki etkileri, Halveti/Şabani düşüncesi, Kastamonu’nun ilim ve fikir dünyası ve tarihsel geçmişi ele alındı” dedi.

Ayrıca, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri ile ilgili olarak düzenlenen sempozyumda sunulan tebliğlerin Mart ayı içerisinde kitap olarak basılması planlanıyor.