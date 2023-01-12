Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde patlama yaşandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde patlama yaşandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde patlama yaşandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Editör
EditörEditör
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Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde patlama yaşandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.