Bağcılarlı çocuklar havuzlarda serinliyor

Bağcılar’da çocukların ve gençlerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla yeni projeler hayata geçiriliyor. Çocuklar, bir ilk olarak hizmete sunulan portatif havuzlarda sıcak havalarda yüzme öğreniyor, kulaç atıyor ve serinliyor.

Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ilçedeki Hayriye Kayraklı, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Arif Nihat Asya ortaokullarının bahçesinde Portatif Havuz Projesi’ni hayata geçirdi. 7 ile 15 yaş arasındaki erkek çocuklarının aşırı sıcak havalarda serinlediği havuzlarda yüzme antrenörleri yüzme öğretiyor.

Havuzlardan; 7 ile 9 yaş aralığındaki çocuklar; 12.00 ile 14.00 saatleri arası, 10 ile 12 yaş aralığındaki çocuklar; 14.00 ile 16.00 saatleri arası, 13 ile 15 yaş aralığındaki çocuklar; 16.00 ile 18.00 saatleri arasında istifade edebiliyorlar.

“Havuzlar hijyen şartlarda hizmet veriyor”

Bağcılar’da 8 havuzun başta çocuklar ve gençler olmak üzere ilçe sakinlerine hizmet verdiğini hatırlatan Özdemir, ilk kez Portatif Havuz Projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Projenin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Özdemir, çocukların sıcak havalarda tatillerini yüzme öğrenerek ve suda kulaç atarak değerlendirdiğini ifade etti. Özdemir, “12 kişilik havuzların temizliği düzenli olarak yapılıyor. Hijyen kurallarına göre hizmet veren havuzun kendini temizleme sistemi bulunuyor” dedi. Portatif Havuz Projesi 6 hafta boyunca hizmet verecek.