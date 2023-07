Bağcılarlı engelli milli atletler Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler

TAKİP ET

Bağcılarlı milli atletler, 8-17 Temmuz tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek olan Para Atletizm Dünya Şampiyonası’nda ter akıtacaklar.

Katıldıkları yarışlarda ülkemizi ve Bağcılar’ı en iyi şekilde temsil eden ve kazandıkları madalyalarla gurur yaşatan Bağcılarlı milli atletler, bu kez 8-17 Temmuz tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek olan Para Atletizm Dünya Şampiyonası’nda ter akıtacaklar. Türkiye’yi daha önce Rio ve Tokyo Paralimpik oyunlarında başarıyla temsil eden milli atletlerle büyük gurur yaşadıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Engelli atletlerimiz Paris’teki Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na da antrenörleri refakatinde en iyi şekilde hazırlandılar” dedi. Atletlerin başarılarının temelinde çalışkanlıkları, inançları ve azimleri bulunduğunu ifade eden Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam ediyoruz. Onlar için her türlü imkanı sunmaya gayret ediyoruz. Atletlerimiz, gençlere de rol model oluyorlar. İnşallah, bu yarışlardan da yüzlerinin akıyla çıkacaklar ve ülkemize madalyalarla dönecekler. Dualarımız her zaman olduğu gibi bu yarışlarda da onlarla olacak” diye konuştu.

Milli atletler Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza Doğan’ın yarışma programı şöyle:

"800 metre yarışı: Hamide Doğangün 11 Temmuz’da yarı finalde saat 11.26’da, finalde ise saat 21.15’te koşacak.

Gülle atma finali: Hamza Doğan 14 Temmuz’daki finalde saat 09.08’de yarışacak.

100 metre yarışı (Yarı Final): Hamide Doğangün saat 11.25, Zeynep Acet saat 11.25, Zübeyde Süpürgeci ise saat 11.41’de piste çıkacak.

Final yarışı: Hamide Doğangün saat 20.59’da, Zeynep Acet saat 20.59’da ve Zübeyde Süpürgeci saat 21.19’da yarışacak.

400 metre koşusu: 15 Temmuz’daki yarı finalde Hamide Doğangün saat 11.18’de, Zeynep Acet saat 11.18’de ve Zübeyde Süpürgeci saat 11.34’de yarışacak.

Final yarışı: Hamide Doğangün saat 19.24’da, Zeynep Acet saat 19.24’te, Zübeyde Süpürgeci saat 19.32’de yarışacak."