Bağımlılık tedavisi görenlerin yaptığı eserler sergilendi

Edirne’de bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) atölyelerinde danışanlar tarafından tasarlanan eserler, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide görücüye çıkı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurarak "bağımsız bir hayatı" tercih eden danışanlar, hayatlarında açtıkları tertemiz sayfayı YEDAM Atölye ile pekiştirdi.

Bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen ve YEDAM’a başvurarak destek alan danışanların İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri rehberliğinde tasarladığı ürünlerin sergi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. YEDAM’da yer alan danışanlar, düşüncelerini resme döktü. Yapılan birbirinden farklı eserler, düzenlenen açılışı yapılan sergide gösterime sunuldu.

"2023 yılında 120 başvuru yapıldı"

Sergi açılışına katılan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal yaptığı konuşmada, "YEDAM’a 2023 yılında 120 başvuru yapılmış. Artık günümüzde yeni bir bağımlılık türü teknoloji bağımlılığı ile karşı karşıyayız. Sosyal medya dediğimiz başka bir bağımlılığa karşı da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlerimizi doğa ile toprak ile buluşturmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, "2023 yılında Edirne ve Keşan YEDAM tarafından bağımlı ve bağımlı yakınları ile görüşme sayısı bin 191 kişidir. Bağımlılıklarla mücadelemizde Yeşilay’a destek veren başta Valimiz Yunus Sezer olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Sergide danışanlar tarafından yapılan 400’e yakın eser ve ödüllü karikatür çizimleri de yer aldı. Sergi çerçevesinde açılan stantta çocuklar için yüz boyama ve çeşitli etkinlikler de yapılarak vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıtıldı.