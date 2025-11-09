Bağımlılık tehlikesi ve mutlu ailenin sırları Bursalılara anlatıldı

Bursa’da teknoloji, kumar bağımlılığı ve mutlu aileyi oluşturma konuları ele alındı. Dr. Abdulcabbar Boran, herkesin mutluluğu farklı adreslerde aradığını ifade ederken, Yeşilay Bursa Şube Başkanı Şeyda Polat ise, kumar bağımlılığının 9-11 yaş grubuna kadar gerldiğini söyledi.

Yeşilay Bursa Şubesi, Tasavvufu Öğrenmek ve Yaşamak Federasyonu, Yedi Erenler Derneği Bursa Şubesi ve Sevgi Mutluluğun Anahtarıdır Federasyonu’nun ortaklaşa gerçekleştireceği etkinlikte teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mutlu aileyi oluşturma konuları ele alındı. Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Mudanya Üniversitesi Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yeşilay Bursa Şube Başkanı ve Psikolojik Danışman Şeyda Polat, Yüksek Fizik Mühendisi ve Mutasavvıf Dr. Abdulcabbar Boran konuşmacı olarak yer aldı.

"Herkes mutluluğu farklı adreste arıyor"

Yüzlerce kişinin salonu hıncahınç doldurduğu panel öncesi konuşan Dr. Abdulcabbar Boran, "Teknoloji ve kumar bağımlılığından kurtularak mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplum oluşturabiliriz. Dünyada yaşayan 8 milyar insanın hedefi, mutlu olmaktır. Ancak herkes mutluluğu farklı adreslerde aramaktadır. Adres, kutsal kitaplardır. İnsanlık tarihi boyunca nerede mutlu bir toplum gördüysek, nerede mutlu aile gördüysek, mutlak suretle bunun reçetesinin Allah’ta olduğunu görüyoruz. Günümüz insanının da hedefi mutlu olmaktır. Reçete çok basit, Kur’an-ı Kerim’deki Allah’a davet mesajıdır. Günümüzde Allah’a ulaşmayı dilemekle başlayan bu reçeteyi hayatımıza tatbik edersek, neden mutlu olmayalım. Mutlu aileleri oluşturmak ise hepimizin vazifesidir" dedi.

"Aile, Türkiye için milli güvenlik meselesidir"

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, "Aile meselesi sadece Türkiye için değil, insanlık için önemli konulardan biridir. Türkiye için özellikle milli güvenlik meselesidir. Hem aile ve hem nüfusumuza dikkat etmeliyiz. Bizim aile meselesini geleneksek anlayışımız içerisinde tekrar değerlendirmek ve üretilecek bilgileri, toplumumuza sunmak, tekrar mazideki o aile yapımızı günün şartlarına adapte ederek kendimiz kalmalıyız" dedi.

"Bebek yaşta tütün sebebiyle hayatını kaybedenler var"

Ergenlik için bağımlılığın çok riskli bir durum olduğunu belirten Yeşilay Bursa Şube Başkanı ve Psikolojik Danışman Şeyda Polat da, "Ergenliği sağlık geçirirsek, çok güzel bir yetişkin yetiştirmiş oluruz. Ama çocuğun bağımlılığa düşmesini engellemezsek, kayıp bir ömür olacaktır. Burada da lise, ortaokul gibi gelişim dönemine ulaşmak için akran rol model etkisinden yararlanıyoruz. Üniversite topluluklarımızla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Dünya genelinde tütün bağımlılığı, çocuk ölümlerine kadar düşmüştür. ’Bir çocuk tütün bağımlılığından ölür mü’ demeyin. Çünkü pasif içici olarak zehirlenmektedir" diye konuştu.

"Kumar bağımlılığı 9-11 yaşa kadar indi"

Bursa’da bize gelen en çok talep davranışsal bağımlılıklar üzerine olduğunu belirten Polat, "Kumar bağımlılığı son zamanlarda artmış durumda. Çünkü teknoloji bağımlılığı ile karıştırılmaktadır. Aileler teknoloji bağımlısı sanıp geç fark edebiliyor. Tütün bağımlılığı ilkokul dönemine doğru yavaş yavaş inmektedir. Kumar ise, 9-11 yaş grubuna kadar gelmiş vaziyettedir. Teknoloji bağımlılığı ise belki de okul öncesinde aileler tarafından hiç fark edilmese de düşmüş durumdadır" dedi.

Basın mensuplarının sorularının ardından salonu dolduranlara hitap eden konuşmacılar, onların yönelttiği sorulara da cevap verdi.