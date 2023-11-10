Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu bir araya geldi

Bilecik’te Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına il protokolü katıldı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı katılım gösterdi. Toplantı İl Özel İdareye ait toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda bağımlılıklara karşı yapılan mücadele ele alındı. Yapılan çalışmaların geniş bir kitleye yayılmasını hedefleyen Vali Aygöl, "Bağımlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Belediyemiz, üniversitemiz, güvenlik güçlerimiz ve tüm kurumlarımız ile birlikte koordine bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Stantlar kurup öğrencileri bilgilendirmekten başladık bu işe. Daha geniş kitlelere yaymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.