Bağımlılıkla mücadele ile ilgili program gerçekleştirildi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından gençlere bağımlılıkla mücadele ile alakalı program gerçekleştirildi.

Diyanet Gençlik Merkezinde her hafta düzenlenen sohbetin konusu bu hafta bağımlıkla mücadele oldu. Şerifpaşa Camii İmam Hatibi Adil Yücel ve Din Hizmetleri Uzmanı Numan Kamacı’nın sunum yaptığı sohbete çok sayıda genç katıldı. Öğrenciler gerçekleştirilen sohbet için yetkililerine teşekkür etti.