Bağımlılıkla Mücadele Toplantısında İlçe Genelinde Yeni Yol Haritası Belirlendi
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve yeni tedbirler ele alındı.
Silivri’de bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, Kaymakam Tolga Toğan başkanlığında düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı”nda kapsamlı biçimde değerlendirildi. Toplantıya ilçe genelindeki ilgili kurum amirleri katıldı.
Kurumlar Arası Koordinasyon Güçlendirilecek
Toplantıda, bağımlılığın önlenmesi, riskli grupların tespiti, gençlerin korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
Yeni Dönem Çalışmaları Masaya Yatırıldı
Eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, sahadaki tespitler ve çözüm önerileri toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.
İlçede Önleyici Uygulamalar Artacak
Kaymakam Toğan’ın talimatları doğrultusunda, bağımlılıkla mücadelede önleyici faaliyetlerin artırılması, gençlere yönelik sosyal ve kültürel programların desteklenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi yönünde yeni adımlar planlandı.
Toplantı, kurumların eşgüdüm içinde yürüteceği çalışmalarla Silivri’de bağımlılıkla mücadelede etkinliğin artırılması hedefiyle sona erdi.