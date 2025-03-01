Bağımlılıkla Mücadelede 105 Yıllık Kararlılık

Yeşilay, 105. yılını kutlarken bağımlılıklara karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Silivri Yeşilay Spor Kulübü de gençleri sporla bağımlılıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkı sağlıyor.

Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, 105. yılına ulaşmanın gururunu yaşarken, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. 1-7 Mart Yeşilay Haftası boyunca, sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklara karşı toplumu bilinçlendirmek için eğitim programları, farkındalık kampanyaları ve spor faaliyetleri düzenleniyor.

Sporla Bağımlılığa Karşı Güçlü Duruş!

Bağımlılıkla mücadelenin en etkili yollarından biri olarak sporun gücüne dikkat çeken Silivri Yeşilay Spor Kulübü, gençleri futbol, bisiklet ve taekwondo gibi branşlarla buluşturarak onları sağlıklı bir yaşama teşvik ediyor. Fiziksel aktivitelerin sadece bedensel değil, ruhsal ve sosyal kazanımlar sunduğunu belirten Silivri Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Çetin Çınar, bağımlılıkların önüne geçebilmek için sporun önemine vurgu yaptı.

"Yeşilay olarak, her yaştan bireyi sağlıklı bir yaşama yönlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağımlılıklarla mücadele sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Sağlıklı bir gelecek için hep birlikte hareket etmeli, gençlerimizi sporla buluşturmalıyız" diyen Çınar, Yeşilay Haftası boyunca düzenlenecek etkinliklere tüm Silivrilileri davet etti.

Bağımlılıkla mücadelede bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine dikkat çeken Yeşilay, sağlıklı nesiller yetiştirmek için herkesi destek vermeye çağırıyor. Güçlü bir toplum, sağlıklı bireylerle mümkündür!