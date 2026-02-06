Bağımlılıkla Mücadelede İş Birliği Mesajı: Yeşilay'dan SİAD Başkanı Kocabaş'a Ziyaret

Silivri’de kurumlar arası iş birliğini güçlendiren ziyaret kapsamında, Yeşilay Silivri Başkanı Nihan Ataalp Umuç, Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş ile bir araya geldi. Kocabaş’ın fabrikasında gerçekleşen buluşmada, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve toplum genelinde farkındalık oluşturulmasına yönelik projeler masaya yatırıldı.

Ziyarette, özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması, iş dünyasının sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katkı sunması ve kurumlar arası ortak çalışmaların artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, Silivri’de sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına yürütülen faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, iş birliği içerisinde yürütülecek projelerin toplumsal faydayı artıracağına vurgu yaptı.

Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilay’ın yürüttüğü bilinçlendirme çalışmalarının toplum sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Kocabaş, iş dünyasının sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür iş birliklerinin sürdürülebilir projelere zemin hazırlayacağını belirtti.

Gerçekleşen ziyaret, Silivri’de bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.