Bağışlanan kumaşlarla depremzedelere kışlık eşofman takımı üretiyorlar

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi’nde gönüllü kadın kursiyerler, bağışlanan kumaşlarla depremzedelere kışlık eşofman takımları dikiyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilin etkilendiği deprem afetine, Samsun’da bulunan İlkadım Halk Eğitim Merkezi’nden kışlık eşofman takımı desteği verildi. Eşofman takımlarını gönüllü kursiyer kadınlar üretirken, halk tarafından da çok sayıda kumaş bağışı yapıldı. Fabrika gibi çalışan kadınlar üretime devam ediyor.

“Günde yaklaşık 20 eşofman takımı dikiyoruz”

Tamamen gönüllülük ilkesine dayanarak kışlık eşofman takımları ürettiklerini söyleyen İlkadım Halk Eğitim Merkezi giyim öğretmeni Sema Akgün, “Yardımsever arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan aldığımız kumaşlar sayesinde bunları yapıyoruz. Bizlere çok sayıda kumaşlar bağışladılar. Bizde öğrencilerimiz ile birlikte tamamen gönüllülük ilkesine dayanarak burada kışlık eşofman takımlarımızın üretimini yapıyoruz. Eşofman takımlarımızın hangi ile gideceğiniz halk eğitim merkezi belirleyecek. Türkiye çapında tüm halk eğitim merkezlerinde bu işlem bir proje olarak yapılıyor. Günde yaklaşık 20 eşofman takımı dikiyoruz. Tamamen gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Öğrencilerimize gelmek isteyen gelebilir diye mesaj atıyoruz. Sağ olsunlar onlar bizden önce koşturarak geliyorlar. İşler bitmeden asla çıkmıyorlar. 09.00-16.00 saatleri arasında işimizi bitiriyoruz” dedi.

“Depremzedeler için emeğimizi, sevgimizi ve tüm gönül bağımızı ortaya koyduk”

Gönüllü kadın kursiyerlerin canla başla koşarak yardıma geldiklerini belirten İlkadım Halk Eğitim Merkezi giyim öğretmeni Hacer Ömür, “Milletimizin, devletimizin başına gelen bu felaketi hepimiz üzüntü ile karşıladık. Depremde de kardeşlerimizin yanında olabilmek için bilgimizi, emeğimizi, sevgimizi, tüm gönül bağımız ile beraber ortaya koyduk. Öğrencilerimize ilk önce duyuru yaptık. Hayırseverlerimizin bağışladığı kumarlar ile beraber öğrencilerimizi davet ettik. Sağ olsunlar onlarda bizleri kırmayarak seve seve, canla başla koşarak geldiler. Kışlık polar takımlar dikiyoruz. Oradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, hava şartlarına da uyacak şekilde kalın kıyafetler dikiyoruz. Kumaş ihtiyacımızı ilk olarak müdürümüz duyurdu. Halkımızdan da bu çağrımıza çok güzel bir yanıt aldık. Sağ olsunlar onlar hemen kumaş temin ettiler. Bizde hemen üretime başladık” diye konuştu.

“Bu yükü hep beraber elimizi taşın altına koyarak üstlenmeliyiz”

Gönüllü kadın kursiyerlerden Muzaffer Başar ise, “Bu olay başımıza geldiği andan itibaren ‘neler yapabiliriz, oradakilere nasıl destek olabiliriz?’ diye düşünerek böyle bir şey yapmaya karar verdik. Müdürümüz ve öğretmenlerimiz bize bu konuda ön ayak oldular. Bize duyurulan ölçüde yakınlarımızdan kumaş desteği istedik. Onların hepsi kumaş desteğinde bulundular. Biz de gönüllülük esaslı olarak burada çalışıyoruz. Daha fazla neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ülkece çok büyük bir felaket yaşadık ve bu yükü sadece devlet yüklenmek zorunda değil. Herkes elini taşın altına koyması gerekiyor” şeklinde konuştu.