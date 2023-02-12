Bağlar'da depremin yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin Diyarbakır’da en fazla hasar verdiği bölge olan merkez Bağlar ilçesinde felaketin yaralarını sarmak için çalışmalar son sürat devam ediyor.

Deprem sonrasında hasarlı ve riskli olan evlerine giremeyen binlerce vatandaş, Bağlar Belediyesi’nin belirlediği barınma merkezleri ile AFAD, Kızılay ve gönüllü kuruluşların şehrin farklı noktalarında kurduğu çadırlarda kalıyor. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte barınma merkezleri ve çadırlarda yaşayan vatandaşları ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Yaraları sarmak için herkes kenetlenmiş durumda" dedi.

4 binanın yıkıldığı Bağlar’da çok sayıda bina ve yapıda da hasar meydana geldi. Bir yandan yıkılan binaların altındaki vatandaşları kurtarma umutları, diğer yandan enkaz ve hasar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Evlerine giremeyen veya evsiz kalan vatandaşlar ise barınma merkezleri ve çadırlarda kalıyor. Binlerce vatandaşın ihtiyaçları Bağlar Belediyesi ve gönüllü kuruluşlar tarafından yerine getiriliyor.

"Koordinasyon ve ihtiyaçları karşılama aksaksız devam ediyor"

Her barınma merkezi ve çadırlar için sorumlu ekipler tayin edildiğini dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Koordinasyon ve ihtiyaçları zamanında temin etme konusunda hiç bir sorun yok. Sürekli olarak vatandaşlarımızın yanında ve emrindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki devletimiz tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahadadır. Temel ve insani tüm ihtiyaçlar ivedilikle yerine getirilmektedir" diye konuştu.