Bağlarbaşı Mahallesi'ne yeni park

Yalova Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi Ferhatbey Sokağa yeni bir çocuk parkı kazandırıldı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un talimatları doğrultusunda çocukların daha güvenli bir şekilde vakit geçirebilmeleri ve oyun oynayabilmeleri için Yalova Belediyesi Park Bahçe Birimi tarafından yeni parklar şehrimize kazandırılıyor.

Şimdiye kadar il merkezinde toplam 21 yeni parkın yapımını gerçekleştiren Yalova Belediyesi, ayrıca 49 çocuk parkının ise revize ederek modern bir görünüme kavuşturdu. Yeni nesil oyun grupları ve zemini kauçuk ile kaplanan Ferhatbey Sokak’ta yeni yapılan çocuk parkına ayrıca mahalle sakinlerinin kullanabilmesi için oturma grupları ile banklar koyuldu.