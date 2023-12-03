Bahadır Yenişehirlioğlu, Yalova'da söyleşiye katıldı

Yalova Belediyesi Yürüyen Köşk Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Yalovalılarla buluştu.

Aynı zamanda oyuncu, yazar ve hukukçu kimliği de tanından Bahadır Yenişehirlioğlu, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde söyleşiye katıldı. Yenişehirlioğlu, konuşmasında Türkiye yüzyılının, gücün yüzyılı olduğunu belirerek, “Yerli ve millî kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adım ve kazandığımız her başarı, ülkemizin gücüne güç katmaktadır” dedi. Programın sonunda Dr. Hülya Kaya, Yenişehirlioğlu’na çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise geleneksel yöntemlerle Yalova kağıdından yapılan plaketi Yenişehirlioğlu’na takdim etti.

Programı AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de takip etti.